Sinkonta tarifi, nasıl yapılır? Kolay Sinkonta tarifi

Fırında piştiği için oldukça hafif ve lezzetli olan sinkontayı dilerseniz tek başına bir yemek olarak, dilerseniz de et yemeklerinin yanında yardımcı olarak servis edebilirsiniz. İşte Manisa mutfağından nefis sinkonta tarifimiz…

Malzemeler

500 gr balkabağı

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı biber salçası

2 adet soğan

3 diş sarımsak

Tuz, karabiber

Yapılışı

Balkabaklarını dilimleyin ve borcama koyun. Bir kasede zeytinyağı, salça, tuz ve karabiberi karıştırıp, balkabaklarının üzerine dökün ve tekrar karıştırın. Soslanmış balkabaklarının üzerine, soğanları ve sarımsağı gelişigüzel doğrayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık yarım saat pişirin. Dilerseniz üzerinde sarımsaklı yoğurt, tereyağı ve maydanozla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun