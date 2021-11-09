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Kadın - Aile Sinkonta tarifi, nasıl yapılır? Kolay Sinkonta tarifi
Kadın - Aile

Sinkonta tarifi, nasıl yapılır? Kolay Sinkonta tarifi

Sinkonta, balkabağı ile yapılan enfes bir Ege yemeği.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 23:58:00 -
Sinkonta tarifi, nasıl yapılır? Kolay Sinkonta tarifi

Fırında piştiği için oldukça hafif ve lezzetli olan sinkontayı dilerseniz tek başına bir yemek olarak, dilerseniz de et yemeklerinin yanında yardımcı olarak servis edebilirsiniz. İşte Manisa mutfağından nefis sinkonta tarifimiz…

Malzemeler

  • 500 gr balkabağı
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 adet soğan
  • 3 diş sarımsak
  • Tuz, karabiber

Yapılışı

Balkabaklarını dilimleyin ve borcama koyun. Bir kasede zeytinyağı, salça, tuz ve karabiberi karıştırıp, balkabaklarının üzerine dökün ve tekrar karıştırın. Soslanmış balkabaklarının üzerine, soğanları ve sarımsağı gelişigüzel doğrayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık yarım saat pişirin. Dilerseniz üzerinde sarımsaklı yoğurt, tereyağı ve maydanozla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun

 

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