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Dünya Sınırsız internete veda
Dünya

Sınırsız internete veda

Rusya’da önde gelen mobil operatörleri, kendilerin "pahalıya mal olan" sınırsız internet paketlerini kaldırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 11:49:00 -
Sınırsız internete veda

Rusya’da önde gelen mobil operatörleri, kendilerine "pahalıya mal olan" sınırsız internet paketlerini kaldırmaya başladı. 

Mobile Research Group analisti Eldar Murtazin, Tele2 şirketinin birkaç ay önce sınırsız internet paketini kaldırdığını, MTS’in ise sadece iki tarifesinde sınırsız internet bulunduğunu söyledi.
Rus medyasına bilgi veren Murtazin, daha önceden sınırsız internet tarifesine bağlanan abonelerin bu hizmeti almaya devam ettiğini, ancak 2022’de bu tarifelerin iptal edeceğini aktardı.
Türkrus sitesinin aktardığına göre, TMT Consulting şirketi genel müdürü Konstantin Ankilov, GSM operatörlerinin sınırsız tarifelerinde internet hızını yavaşlatmaya başladığını, abonelerin internet trafiğinin artması nedeniyle bu hizmetin artık şirketlere mali açıdan yük olmaya başladığını, sınırsız internet yüzünden hızın da düştüğünü savundular.

 

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