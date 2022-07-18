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Yerel Sinirlerine hakim olmayan baba, kızının kafasına nargile şişesiyle vurdu
Yerel

Sinirlerine hakim olmayan baba, kızının kafasına nargile şişesiyle vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede baba ile kız arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle baba, elindeki nargile şişesiyle kızının kafasına vurarak yaralanmasına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 09:32:00 - 2022-07-18 09:36:19

Kocaeli'de kafede oturan B.K. isimli kadınla babası H.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle H.K., kızı B.K.'nın kafasına, elindeki nargilenin şişesiyle vurdu.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kızı B.K. kanlar içinde kalırken çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

BABA GÖZALTINDA

Kanlar içerisinde kalan B.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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