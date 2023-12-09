Sınırları aşan birleştirici güç
Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, TTO Ekibi ve 5 akademik girişimci “Bilim ve Teknoloji İnovasyon - Uluslararası Proje Tanıtım Turu ve İş Birliği” dahilinde gelişmiş teknoloji firmalarıyla bir araya gelmek ve iş birlikleri yapmak için Çin’e gitti.
Türkiye’nin Chengdu Başkonsolosu Mehmet Mert Tokman’ı da ziyaret eden Prof. Dr. Resul Kara ve beraberindeki heyet, burada gerçekleştirilen etkinlikle yapılabilecek projeler, Ar-Ge çalışmaları ve iş birlikleri hakkında bilgilendirildi.
Tianfu International Technology Transformation Center (ITTC) iş birliğinde düzenlenen "Innovation China 2023 Belt and Road Science and Technology Innovation Cooperation - Türkiye International Project Roadshow and Matchmaking Session" etkinliği gerçekleştirilen ziyaretler, teknolojideki yenilikler hakkında önemli bilgiler sağladı.
Ziyarette Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, TTO Ekibi ve 5 akademik girişimci; AGROEVA, E&K Ar-Ge, Kuantum Teknolojileri, Numerıcs Composıtes, Ünibim Bilişim firmalarının tanıtım sunumları ve B2B görüşmeleri sonrası uluslararası işletmeler ile akademik girişimci firmalar arasında 10'dan fazla potansiyel iş birliği anlaşması imzaladı.