Sınırları aşan birleştirici güç

Türkiye’nin Chengdu Başkonsolosu Mehmet Mert Tokman’ı da ziyaret eden Prof. Dr. Resul Kara ve beraberindeki heyet, burada gerçekleştirilen etkinlikle yapılabilecek projeler, Ar-Ge çalışmaları ve iş birlikleri hakkında bilgilendirildi.

Tianfu International Technology Transformation Center (ITTC) iş birliğinde düzenlenen "Innovation China 2023 Belt and Road Science and Technology Innovation Cooperation - Türkiye International Project Roadshow and Matchmaking Session" etkinliği gerçekleştirilen ziyaretler, teknolojideki yenilikler hakkında önemli bilgiler sağladı.

Ziyarette Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, TTO Ekibi ve 5 akademik girişimci; AGROEVA, E&K Ar-Ge, Kuantum Teknolojileri, Numerıcs Composıtes, Ünibim Bilişim firmalarının tanıtım sunumları ve B2B görüşmeleri sonrası uluslararası işletmeler ile akademik girişimci firmalar arasında 10'dan fazla potansiyel iş birliği anlaşması imzaladı.