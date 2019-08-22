Sınırı yasa dışı yollarla geçen onlarca göçmen yakalandı Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 94 düzensiz göçmeni yakaladı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 94 düzensiz göçmen yakalandı. Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında tespit edilen şüpheli grubu durdurdu. Jandarmaya teslim edildiler Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 94 düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.