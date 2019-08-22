Sınırı yasa dışı yollarla geçen onlarca göçmen yakalandı
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 94 düzensiz göçmeni yakaladı.22 Ağustos 2019 Perşembe 15:17
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 94 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında tespit edilen şüpheli grubu durdurdu.
Jandarmaya teslim edildiler
Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 94 düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.
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