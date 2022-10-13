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Gündem Sınırı geçmeye çalışan 10'u FETÖ, 4'ü PKK mensubu 21 kişi yakalandı
Gündem

Sınırı geçmeye çalışan 10'u FETÖ, 4'ü PKK mensubu 21 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, 10'u FETÖ, 4'ü PKK mensubu olmak üzere 21 kişinin yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 14:57:00 -
Sınırı geçmeye çalışan 10'u FETÖ, 4'ü PKK mensubu 21 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda "hudut kartalları" tarafından, Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede yakalananlardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.

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