  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Sınırda zehir operasyonu! Mehmetçik uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
Gündem

Sınırda zehir operasyonu! Mehmetçik uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Sınırda zehir operasyonu! Mehmetçik uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 31 kilo 120 gram uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu. Mehmetçik’in dikkati sayesinde sınırda zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.

Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 31 kilo 120 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

 

ABD Başkanı Trump: Uyuşturucu denizaltısından kurtulan iki kişi ülkelerine iade edilecek
ABD Başkanı Trump: Uyuşturucu denizaltısından kurtulan iki kişi ülkelerine iade edilecek

Dünya

ABD Başkanı Trump: Uyuşturucu denizaltısından kurtulan iki kişi ülkelerine iade edilecek

Amerika’dan itibar suikastı! Trump: "Kolombiya Lideri Petro Bir Uyuşturucu Baronudur!"
Amerika’dan itibar suikastı! Trump: “Kolombiya Lideri Petro Bir Uyuşturucu Baronudur!”

Gündem

Amerika’dan itibar suikastı! Trump: “Kolombiya Lideri Petro Bir Uyuşturucu Baronudur!”

ABD ordusu Pasifik'i kana buladı! Uyuşturucu teknesine saldırı düzenlendi
ABD ordusu Pasifik'i kana buladı! Uyuşturucu teknesine saldırı düzenlendi

Dünya

ABD ordusu Pasifik'i kana buladı! Uyuşturucu teknesine saldırı düzenlendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23