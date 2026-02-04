İki sapığın ortak avukatı! FETÖ Elebaşı Gülen ile Sapık Epstein'i Aynı kişi savundu

İhanet ve Sapkınlık Aynı Odakta Buluştu

Ortaya çıkan belgeler, terör örgütü lideri Gülen’i Türkiye’ye iade edilmekten kurtarmak için çırpınan lobi faaliyetlerinin arkasındaki isimlerin, dünyayı sarsan Epstein skandalının da tam göbeğinde olduğunu gösteriyor. 15 Temmuz’da millete kan kusturan FETÖ ile küçük yaştaki çocukları istismar eden sapkın zihniyetin avukatının aynı isim olması, "Şer odakları aynı yerden yönetiliyor" gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Savunma Hattı Değil, Şer İttifakı!

Belgelere yansıyan yazışmalarda, ABD’li avukat Reid Weingarten’in teröristbaşı Gülen’in iadesini engellemek için yoğun çaba sarf ettiği ve bu süreçte Jeffrey Epstein gibi karanlık isimlerle iletişimde olduğu görülüyor.

İşte o kirli ağın detayları:

Avukat Aynı, Zihniyet Aynı: FETÖ elebaşının "aklanması" için lobi yapan Weingarten, sapık Epstein’in de savunma ekibinin başında yer alıyor.

Türkiye’nin iade taleplerine karşı Gülen’i koruma kalkanına alan bu isimlerin, küresel fuhuş ağının aktörleriyle olan samimiyeti dikkat çekiyor. Küresel Operasyon: İhanet şebekesi FETÖ'nün, çocuk istismarcılarıyla aynı hukuk ağını kullanması, örgütün karanlık yüzünü bir kez daha tescillemiş oldu.

Millete Kurşun Sıkandan Sapıklara Kalkan Olana...

Halkın paralarını himmet adı altında toplayıp ABD’deki lobicilere akıtan FETÖ’nün, paraları kimlerin cebine doldurduğu bu belgelerle kanıtlandı. Kendi ülkesine ihanet eden teröristbaşı ile dünyayı iğrenç bir fuhuş batağına sürükleyen sapığın aynı kalemden savunulması, kirli ittifakın boyutlarını dehşete düşüren cinsten.