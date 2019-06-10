Sınırda yakalanan PKK üyesi tutuklandı Edirne'nin Kurdu köyü yakınları 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan PKK üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kurdu köyü yakınları 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan C.İ'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. C.İ. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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