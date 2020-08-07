Sınırda korkutan yangın
Bulgaristan’ın Türkiye sınırında orman yangını çıktığı bildirildi.
Bulgaristan’ın Türkiye sınırında orman yangını çıktı.
Yangının Türkiye tarafına sıçraması durumunda müdahale için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bulgaristan’ın Türkiye sınırında orman yangını çıktığı bildirildi.
Bulgaristan’ın Türkiye sınırında orman yangını çıktı.
Yangının Türkiye tarafına sıçraması durumunda müdahale için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
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