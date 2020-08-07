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Dünya

Sınırda korkutan yangın

Bulgaristan’ın Türkiye sınırında orman yangını çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 18:20:00 -
Sınırda korkutan yangın

Bulgaristan’ın Türkiye sınırında orman yangını çıktı.

Yangının Türkiye tarafına sıçraması durumunda müdahale için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

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