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Sınırda hareketlilik! Askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırına Öncüpınarı ve Çobanbey Sınır Kapıları üzerinden yoğun askeri sevkiyat yaptı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 21:41
Sınırda hareketlilik! Askeri sevkiyat sürüyor

TSK tarafından Suriye sınırına yapılan askeri sevkiyat devam ediyor. 

Suriye sınırındaki Hatay’a akşam saatlerinde yoğun askeri sevkiyat yapıldı. Ayrıca doğu ve batı illerinden ve Kilis’teki sınır karakollarından Suriye’nin Menbiç, Tel Rıfat ve İdlip bölgelerine de mayına dayanıklı kirpi ile topçu bataryası sevk edildi.

Sevkiyat Öncüpınar Sınır Kapısı ile Çobanbey üzerinden yapıldı. Sınır hattına sevkıyatın peyderpey sürdüğü bildirildi. 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 21:41
  1. Kilis
  2. Hatay
  3. TSK

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