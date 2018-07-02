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Sınırda hareketli saatler! Zırhlı araçlar sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten fırtına obüs, tank ve zırhlı askeri personel taşıyıcı (ZPT) gönderildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:15
Sınırda hareketli saatler! Zırhlı araçlar sevk edildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın önceki gün Kilis’teki sınır birliklerini denetlemesinin ardından özellikle Tel Rıfat ile Münbiç sınırına fırtına obüs, tank ve ZPT gönderildi. Özel kuvvetlerin eşlik ettiği askeri konvoylar, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Münbiç ile Tel Rıfat kırsalına sevk ediliyor. Kilis’te konuşlu bulunan karakollardan askeri sevkiyatların Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam edeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:15
  1. Kilis
  2. Hulusi Akar
  3. Tel Rıfat
  4. Münbiç

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