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Sınırda hareketli dakikalar!

Türkiye'nin Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy sevkiyatı yapıldı. Askeri konvoy korna ve siren sesleri arasında ilçeye giriş yaptı.

10 Ekim 2019 Perşembe 12:29
Sınırda hareketli dakikalar!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında Akçakale'de bulunan zırhlı askeri araçlar, sınır hattında sürekli hareket halinde bulunuyor.

Bu arada, zırhlı araçlardan oluşan bir konvoy da Suriye sınırında konuşlu bulunduğu yerden hareket ederek, farklı bir noktaya intikal etti.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 12:29
  1. Şanlıurfa
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Suriye Milli Ordusu

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