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Dünya Sınırda çatışmalar! Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı! İstifa iddialarına sert tepki
Dünya

Sınırda çatışmalar! Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı! İstifa iddialarına sert tepki

Peru'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile polis arasında Peru'nun Bolivya sınırındaki çıkan çatışmalarda ölü sayısı 59'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 00:56:00 - 2023-01-21 01:04:25
Sınırda çatışmalar! Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı! İstifa iddialarına sert tepki

Peru'nun başkenti Lima'da bir araya gelen sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler, bir süre yürüdükten sonra polisle çatıştı.

Güvenlik güçleri, barikat kuran ve taş atan eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Peru'nun Bolivya sınırındaki Desaguadero kasabasında 4 Haiti vatandaşının, güneyinde ise 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 59'a çıktı.

Cumhurbaşkanı Boluarte istifa iddialarını reddetti

Başbakan Alberto Otarola, 4 Haitilinin ölümü dolayısıyla üzüntü duyduklarını belirterek, yolların kapalı olması nedeniyle bu kişilerin hastaneye ulaştırılamadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, istifa iddialarını reddederek, "Yalan haberleri yalanlamak istiyorum, hükümet kararlı ve kabinesi her zamankinden daha birliktir." dedi.

Eylemcilerden bazılarının ülkede "kaos" ve "istikrasızlığa" yol açtığını dile getiren Boluarte, "Hukukun üstünlüğünü bozmak istiyorlar, şiddet üreten bu kişiler cezasız kalmayacak. Peruluları temin ederim ki durum kontrol altındadır." diye konuştu.

Tarihi bina ateşe verildi

Lima'da meydanda yer alan tarihi bir bina gösteriler sırasında ateşe verildi. İtfaiye yangına müdahale etti.

Peru İçişleri Bakanı Vicente Romero, polisin attığı gaz bombasının yangına yol açtığı suçlamalarını kabul etmedi ve yangından eylemcileri sorumlu tuttu.

Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.

Protestocular, Boluarte'nin istifasını, erken seçimin ilan edilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.

Castillo'nun görevden alınması

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki Genel Kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Karara gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Castillo'nun cezası onanmıştı

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.

Seçimler Nisan 2024'te yapılacak

Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongre'de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024'te yapılmasına karar verilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti.

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