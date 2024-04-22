Sınır Tanımayan Doktorlardan tepki: Kabul edilemez

MSF'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in, Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve oradaki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 3 gün süren baskının sona erdiği kaydedildi.

MSF ekiplerinin şiddete ve ambulanslar da dahil olmak üzere hareket kısıtlamasına maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, baskında meydana gelen yaralanmaların hayati risk taşıyan türden olduğu ve hemen hastanelere nakledilmeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, saldırılarda sağlık çalışanlarının hedef alınması ve sağlık hizmetlerine erişimin baltalanmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi.

İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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