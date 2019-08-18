Sinir sıkışması nedir? Sinir sıkışmasının belirtileri nelerdir? Sinir sıkışması nasıl geçer?

Sinir sıkışması nedir?

Hatalı duruş, ağır şeyler kaldırma, yanlış spor hareketleri ya da genetik bazı sebeplerden ötürü baskıya uğrayan sinirlerde sıkışma meydana gelir. Omuriliğin hasara uğraması, alınan bir darbe, aşırı kilo ve stresi de bu sebeplere ilave edilebilir.

Yorgun ve stresli bir günün ardından gece boyu sinir sıkışması yaşamanız ve bu ağrıyı çekmeniz yüksek bir ihtimal.

Sinir sıkışmasının belirtileri nelerdir?

İğne batma hissiyatı, aşırı ağrı, yanma hissi ve karıncalanma, el ve ayakların hareketinde zayıflama, kaslarda güçsüzlük sinir sıkışmasının genel belirtilerinden.

Nasıl geçer?

İlk aşama kendiniz doğru duruşu sağlamalı, sıcak havlu veya sıcak su ile masaj yaparak ağrıyı dindirmeye çalışabilirsiniz.

İkinci olarak yapmanız gereken şey bir uzmana başvurmak olmalı, bütün hayatınızı etkileyen sinir sıkışması rahatsızlığını asla önemsememezlik etmeyin.