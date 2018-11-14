Sınır ötesine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bildiriye göre, saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirildi.14 Kasım 2018 Çarşamba 16:04
Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi Metina bölgesine 14 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
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