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Gündem Sınır ötesinde büyük temizlik: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Sınır ötesinde büyük temizlik: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-07-15 14:39:00 - 2024-07-15 14:40:42

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara, ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.”

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