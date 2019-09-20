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Sınır köyünde 245 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a sınır köylerden Orhaniye'de bir günde 245 düzensiz göçmen yakalandı.

20 Eylül 2019 Cuma 16:04
Sınır köyünde 245 düzensiz göçmen yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği mensupları, sınır devriyeleri sırasında askeri yasak bölgede çok sayıda grup tespit etti.

Yunanistan'a yasa dışı yoldan geçmeye çalışan Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen askerlerce yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edilen düzensiz göçmenler sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine götürüldü.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 16:04
  1. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği
  2. İl Göç İdaresi
  3. Yunanistan
  4. Pakistan
  5. Afganistan
  6. Bangladeş
  7. Edirne Jandarma Komutanlığı

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