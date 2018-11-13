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Sınır kapısından çıkışına izin verilmeyen Iraklı, ormanlık alana kaçtı

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'da çıkış yapmak için gelen ve pasaportunda eksiklik olduğu belirlenen 1 Iraklı, askeri yasak bölgedeki ormanlık alana kaçtı. Askerler kaçan kişiyi yakalamak için askeri yasak bölgedeki ormanlık alanda kapsamlı çalışma başlattı.

13 Kasım 2018 Salı 15:47
Sınır kapısından çıkışına izin verilmeyen Iraklı, ormanlık alana kaçtı

Edirne'de sınır kapısından çıkmasına izin verilmeyen Iraklı ormana kaçtı.

Olay, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yunanistan'a çıkış yapmak üzere yaya olarak Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve Irak vatandaşı olduğu öğrenilen 2 kişi, pasaportlarını işlemlerini yapmak için görevliye verdi. Polis, yaptığı inceleme sırasında pasaportların birinde eksiklik olduğu belirleyerek, işlem yapamayacağını bildirdi. Iraklı ise polis, "Benim Yunanistan'a gitmem lazım, ailem orada" diyerek sert tepki gösterip, taşkınlık yaptı. Bunun üzerine tepki gösteren kişi, gözaltına alınmak istenince, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan askeri yasak bölgedeki ormanlık alanı kaçtı. Bu kişinini yanındaki kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis ve askerler, bölgede kaçan Iraklıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Bu sırada askerler kaçan kişinin durması için havaya uyarı ateşi açtı. Ancak, şüpheli ormanlık alana kaçtı. Bölgede güvenlik güçlerinin kaçan kişiyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışması sürüyor.

Olayın görgü tanığı taksici Ahmet Duman, "Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir kişinin ormanlık alana kaçtığını gördüm. Askerler 'dur' ihtarında bulundu ama durmayıp kaçtı. Bu sırada askerler havaya uyarı ateşi açtı" dedi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:47
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  2. ormanlık alana kaçtı
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