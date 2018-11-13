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Sınır kapısında otomobil yakıt deposunda 140 kilo bal ele geçirildi

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda, bir otomobilin bagaj kısmında yer alan LPG yakıt deposunaki özel bölmeye gizlenmiş 140 kilogram bal ele geçirildi.

13 Kasım 2018 Salı 17:56
Sınır kapısında otomobil yakıt deposunda 140 kilo bal ele geçirildi

Artvin'deki Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Gürcistan vatandaşı Z.G. yönetimindeki EM 697 ME plakalı otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Aramada ekiplerce, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışıldığı tespit edilen ve LPG yakıt deposunda oluşturulan özel bölmeye saklanan, 140 kilogram bal ele geçirildi.  Araca ve ballara el konulurken, sürücü de gözaltına alındı. Kaçak yollarla yurda sokulmaya çalışılan baldan alınan numune ise incelenmek üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne gönderildi. Bahse konu balın, incelemesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 17:56
  1. yakıt deposunda 140 kilo bal ele geçirildi
  2. Artvin
  3. Şavşat
  4. Sarp Sınır Kapısı
  5. kaçak bal

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