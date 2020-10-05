  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sınır kapısında çorabına sakladığı 3 kilogram altınla yakalandı
Aktüel

Sınır kapısında çorabına sakladığı 3 kilogram altınla yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:12:54 -
Sınır kapısında çorabına sakladığı 3 kilogram altınla yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir kişinin çorabına gizlediği 3 kilo 118 gram altın ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı Ön Güvenlik Noktasına aracıyla gelen bir kişinin şüphe üzerine üst aramasını yaptı.

Aramada şahsın her ayak bilemlerine sarılarak çorapla gizlenmiş 3 kilo 118 gram altın ele geçirdi.

Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında tarafını resmen duyurdu
Dünya

İran, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında tarafını resmen duyurdu

Ermenistan'a perde arkasından destek verdiği öne sürülen İran tarafından Dağlık Karabağ'da yaşananlara ilişkin bir açıklama geldi. İran Dışi..
Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu
Dünya

Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yer alan 22 yerleşim yerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Dünya

"Putin, Aliyev ve Erdoğan ile görüşebilir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peşkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli görülmesi durumunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay