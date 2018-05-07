Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Sınır hattında terör operasyonu

Kilis'te DEAŞ terör örgütüne ait bir terörist sınır hattında gözaltına alındı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:46
Sınır hattında terör operasyonu

Terör örgütü DEAŞ mensubu teröristin yasa dışı yollardan yurda gireceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çalışma başlattı.

SURİYE TARAFINDAN GEÇTİ

Ekipler, Arpakesmez köyü sınır hattında düzenledikleri operasyonda, Suriye tarafından geçtiği tespit edilen teröristi yakaladı.

Kimlik kontrolünde adının Eda K. olduğu belirlenen terör örgütü mensubu, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:46
  1. Kilis
  2. suriye
  3. deaş
  4. TSK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale Zaferi İsviçre'yi karıştırdı
    1. Çanakkale Zaferi İsviçre'yi karıştırdı
    2. Türkiye Kupası finalinin hakemi belli..
    3. Anket açıklandı! İşte Cumhur..
    4. Putin, başbakan adayını açıkladı
    5. 24 Haziran seçimlerinde Ankara Ak..
    6. Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki!..
    7. İngilizler Türkiye'ye hayran kaldı!
    8. Sınır hattında terör operasyonu
    9. Muharrem İnce'den skandal açıklamalar
    10. Ev yapımı puding tarifi
    11. İstifa eden Ümit Özat'tan flaş karar!
    12. 27. dönem AK parti İstanbul..
    13. Burun tıkanıklığı hangi hastalıkların..
    14. Rusya'da hükümet istifa etti!
    15. Muharrem İnce rezil oldu! Bakın ilk..
    16. 24 Haziran seçimleri, AK Parti..
    17. Muharrem İnce, Karamollaoğlu ile..
    18. Doğan Holding için karar çıktı!
    19. Putin'in yeni dönemi resmen başladı
    20. Közlenmiş biber nasıl soyulur?
    Kuveyt Türk
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git