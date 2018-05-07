Sınır hattında terör operasyonu
Kilis'te DEAŞ terör örgütüne ait bir terörist sınır hattında gözaltına alındı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:46
Terör örgütü DEAŞ mensubu teröristin yasa dışı yollardan yurda gireceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çalışma başlattı.
SURİYE TARAFINDAN GEÇTİ
Ekipler, Arpakesmez köyü sınır hattında düzenledikleri operasyonda, Suriye tarafından geçtiği tespit edilen teröristi yakaladı.
Kimlik kontrolünde adının Eda K. olduğu belirlenen terör örgütü mensubu, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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