Dünyanın en müreffeh ülkesinde bu ilk kez oldu: Bombalı saldırı! yaralılar var

Monako'da bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Yetkililer, cıvata ve metal bilyeler içeren patlayıcının kullanıldığı olayın büyük ihtimalle saldırı olduğunu açıkladı.

Monako'da bir bina önünde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Yetkililer, olayın büyük ihtimalle patlayıcı düzenekle gerçekleştirilen bir saldırı olduğunu açıkladı.

Patlama, yerel saatle 21.00'de Fransa sınırına yakın Rue Révérend Père Louis Frolla caddesindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlama, bina önüne bırakılan bir çantanın infilak etmesi sonucu yaşandı.

Bölge kaynakları, olayda Ukraynalı bir iş adamının hedef alındığını kaydetti. Yahudi asıllı bir Ukraynalı olan Vadym Iermolaiev, 2019 yılında Ukrayna vatandaşlığından çıkarak Güney Kıbrıs vatandaşlığına geçmişti. Iermolaiev, Rusya ile ilişkileri sebebiyle 2023 yılından bu yana yaptırımlara tabi tutuluyordu.

"Büyük ihtimalle saldırı"

Monako Devlet Bakanı Christophe Mirmand, AFP'ye yaptığı açıklamada olayın "büyük ihtimalle bir saldırı" olduğunu belirterek soruşturmanın bu yönde sürdürüldüğünü söyledi.

Mirmand, patlayıcı düzeneğin cıvata ve metal bilyeler içerdiğini, bunun da saldırının etkisini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Monako hükümeti ise güvenlik kameralarında olayın ardından Fransa yönüne kaçan bir şüphelinin tespit edildiğini açıkladı.

İki kişinin durumu ağır

Patlamada yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Monako hükümeti, yaralıların tedavi için Fransa'nın Nice kentine sevk edildiğini bildirirken, iki kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

Olay yerine 100'den fazla polis ve acil yardım ekibi sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

"Monako tarihinde bir ilk"

Devlet Bakanı Mirmand, bunun ülke tarihinde yaşanan ilk benzer olay olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla Monako tarihinde ilk kez böyle bir saldırı gerçekleşiyor." dedi.

Monako Prensi II. Albert ise saldırıyı "iğrenç bir suç" ve "tüm Monako toplumu için büyük bir şok" olarak nitelendirdi.

Prens Albert, Monako makamlarının Fransız güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde çalıştığını ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.

Yetkililerin soruşturmaya ilişkin yeni bilgileri salı günü kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kaynak: Mepa News, BBC