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Eğitim Sınıfta kalma var mı? Kaç dersten sınıfta kalma olacak? Sınıf geçme sınıfta kalma notları
Eğitim

Sınıfta kalma var mı? Kaç dersten sınıfta kalma olacak? Sınıf geçme sınıfta kalma notları

Sınıfta kalma var mı? Kimler sınıfta kalacak? Kaç dersten kalırsak sınıf uzar, kaç dersten kalırsak sınıfta kalırız? soruları hem ortaokul hem de lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu dönem sınıfta kalma olacak mı? sorusuna öğrencilerin hoşuna gitmeyecek cevabı vermesinden sonra kaç zayıfla sınıfta kalınır? Hangi ders zayıf olursa sınıfta kalma olur? merak edilmeye başlandı. İşte MEB sınıfta kalma, sınıf geçme haberleri.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 11:23:00 -
Sınıfta kalma var mı? Kaç dersten sınıfta kalma olacak? Sınıf geçme sınıfta kalma notları

Tam kapanmanın sona ermesinden sonra, şimdi de kademeli normalleşme başladı. Kademeli normalleşme 17 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitime ilişkin yeni kararı paylaştı. Bakanlık yarından itibaren 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceğini söyledi.  Ayrıca okul öncesi ve özel eğitim merkezleri de yüz yüze eğitime geçecek. Peki sınıfta kalma olacak mı? Sınıfta kalma var mı?

Sınıfta kalma olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamış olduğu yazı ile, liselerde yüz yüze yapılacak ikinci dönem sınavların , isteğe bağlı bir hale getirileceğini duyurdu. Sınavlarla ilgili yapılan düzenlemede; sınıf geçme kriterlerinde değişiklik yapılmaycak. Öğrenciler eski sistemle sınıf geçebilecekler.  İkinci dönem sınavlarına girmek istemeyen öğrencilerin, birinci dönem notları ve proje ödev notları da ikinci döneme aktarılacaktır. Sınava girmek istemeyen öğrenciler, bağlı bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine verdikleri dilekçe ile, tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmeyecek olan öğrencilerin birinci dönemde aldıkları notlara göre sene bitimine dair işlemleri tamamlanacak.

Lise sınıfta kalma nasıl olacak?

Lise öğrencileri ikinci dönem sözlü ve performans ödevlerinden sorumlu olmayacaklardır. Birinci dönemde aldıkları notlara göre değerlendirmeler yapılacaktır.  12. Sınıf öğrencileri belirtilen bu sistemden muaftır. Sebebi ise; 12. sınıf öğrencilerinin  birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavları tamamlandığı için, kapsam dışında bırakılmışlardır. 2020-2021 eğitim ve öğretim senesinin ikinci dönemi her dersten tek sınav şeklinde gerçekleştirilecektir. İkinci dönem de ikinci sınavlar yapılmayacaktır.

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