Sınıf geçme puanı nasıl hesaplanacak?

Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda, bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yıl sonu puanı olarak sayılacak.

Oluşan bu yıl sonu puanı, ağırlıklı puan, yıl sonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılacak.

İlkokullarda sınıf tekrarı var mı?

İlkokul 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.