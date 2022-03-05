  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Singapur'dan Putin'i kızdıracak yasak
Dünya

Singapur'dan Putin'i kızdıracak yasak

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur, Ukrayna topraklarını işgal emri veren Rusya lideri Vladimir Putin'i kızdıracak karar aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 10:05:00 -
Singapur'dan Putin'i kızdıracak yasak

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur, "Ukrayna'yı işgali nedeniyle" Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Büyük küçük tüm ülkelerin egemenliğine, siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Rusya'ya yaptırımlarını açıklayan ülke, "stratejik mallar" olarak kabul edilen askeri veya çift kullanımlı ürünlerin ihracatı veya aktarımı üzerinde kontrol uygulayacak.

Açıklamada, yaptırımların Rusya'nın savaşma ve "siber saldırganlık" kapasitesini kısıtlamayı amaçladığı kaydedildi.

Öte yandan, bölgesel ticaret merkezince de yapılan açıklamada tüm finans kuruluşlarının 4 Rus bankasıyla çalışmasının yasaklanacağı belirtilerek, bu bankalar ile mevcut anlaşmaları olan şirketlerin ise varlıklarını dondurması gerektiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay