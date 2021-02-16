Sinemalar ne zaman açılacak? Sinema salonlarının açılacağı tarih belli mi?

Sinema salonlarının ne zaman açılacağı vatandaşların gündeminde. Daha önce 31 Aralık tarihine kadar kapatılma kararı verilen sinema salonları için İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge ile yeni karar belli olmuştu. İnsan hareketliliğini ve teması azaltmak adına kapatılan sinema salonlarının açılış tarihi için bu süre 1 Mart tarihine kadar uzatılmıştı.

Sinemalar ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda 81 İl Valiliğine “Sinema Salonları” ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeye göre 31 Aralık’a kadar kapatılan sinema salonları açılış tarihi 1 Mart’a uzatıldı.

Valiliklere gönderilen genelgede, koronavirüs tedbirleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler dikkate alınarak hayatın her alanında uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı ifade edildi.