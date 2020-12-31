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Yaşam Sinemalar kapalı mı? | Sinemalar ocak ayında açılacak mı?
Yaşam

Sinemalar kapalı mı? | Sinemalar ocak ayında açılacak mı?

Sinemalar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde sinema salonları kapalı durumda. Pek çok kişi sinema salonlarının ne zaman açılacağını araştırıyor. Sinemalar yeni yılda açılacak mı? | sinemalar açık mı? | Sinemalar ne zaman açılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:58:00 -
Sinemalar kapalı mı? | Sinemalar ocak ayında açılacak mı?

Sinemaya gitmek yasak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli tedbir kararları alındı. Alınan kararlar çerçevesinde sinemalar kapanmıştı. Vatandaşlar sinemaların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, sinemalar ne zaman açılır?

Sinemalar kapalı mı? | Sinemalar ocak ayında açılacak mı?

Sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin 31 Aralık'a kadar durdurulması kararlaştırılmıştı. Ancak konu hakkında ek bir genelge hazırlandı. Gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucu, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021'e kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

Sinemalar 1 Mart 2021’e kadar kapalı kalacak.

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