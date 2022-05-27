Sinema biletlerine zam mı geldi? 27 Mayıs Cuma vizyona giren filmler

Pandemi sebebiyle en çok etkilenen sektörlerden biri de sinema oldu. Bu sebeple sinema biletlerine yönelik alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sinema biletlerine zam mı geldi?

Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının sıfır olarak uygulanmasına 31 Aralık 2022'ye kadar devam edilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce son tarihi 31 Mayıs 2022 olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.

27 Mayıs Cuma vizyona girecek filmler:

RÜZGARIN OĞLU

Oyuncular: Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, Eli Goree

Yönetmen: Stephen Hopkins

1 KEZBAN 1 MAHMUT: ADANA YOLLARINDA

Oyuncular: Erkan Zincir, Esin Yıldız, Cenk Hakan Köksal, Yunus Emre Tekin

Yönetmen: Cenk Çelik

MEMLEKET

Oyuncular: Şerif Sezer, Mehmet Karagöz, Osman Sonant, M. Zeynep Atış, Mesut Akusta

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

CİNNİ: UYANIŞ

Oyuncular: Eda Köksal, Gökçen Gökçebağ, Merve Deniz, Birgül Kenarcı, Adem Köksal

Yönetmen: Emre Aydın

NASIL YANİ

Oyuncular: Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Uğur Can Akgül, Ferdi Sancar, Burak Kut, Yakup Yavru

Yönetmen: Ayhan Özen

PARA TUZAĞI

Oyuncular: George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell, Dominic Wes

Yönetmen: Jodie Foster

KRONİK

Oyuncular: Tim Roth, Robin Bartlett, Michael Cristofer, Bitsie Tulloch, Sarah Sutherland

Yönetmen: Michel Franco

ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNDEN

Oyuncular: Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia Wasikowska, Rhys Ifans, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen

Yönetmen: James Bobin

BLİNKY BİLL: KAHRAMAN KOALA

Seslendirenler: Yekta Kopan, Elif Acehan, Ziya Kürküt

Yönetmen: Deane Taylor