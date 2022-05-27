Sinema biletlerine zam mı geldi? 27 Mayıs Cuma vizyona giren filmler
Sinemaseverler bilet fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, sinema biletlerinde vergi indirimi mi var? 2022 sinema bileti vergi indirimi kararı:
Pandemi sebebiyle en çok etkilenen sektörlerden biri de sinema oldu. Bu sebeple sinema biletlerine yönelik alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Sinema biletlerine zam mı geldi?
Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının sıfır olarak uygulanmasına 31 Aralık 2022'ye kadar devam edilecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, daha önce son tarihi 31 Mayıs 2022 olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.
27 Mayıs Cuma vizyona girecek filmler:
RÜZGARIN OĞLU
Oyuncular: Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, Eli Goree
Yönetmen: Stephen Hopkins
1 KEZBAN 1 MAHMUT: ADANA YOLLARINDA
Oyuncular: Erkan Zincir, Esin Yıldız, Cenk Hakan Köksal, Yunus Emre Tekin
Yönetmen: Cenk Çelik
MEMLEKET
Oyuncular: Şerif Sezer, Mehmet Karagöz, Osman Sonant, M. Zeynep Atış, Mesut Akusta
Yönetmen: Murat Saraçoğlu
CİNNİ: UYANIŞ
Oyuncular: Eda Köksal, Gökçen Gökçebağ, Merve Deniz, Birgül Kenarcı, Adem Köksal
Yönetmen: Emre Aydın
NASIL YANİ
Oyuncular: Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Uğur Can Akgül, Ferdi Sancar, Burak Kut, Yakup Yavru
Yönetmen: Ayhan Özen
PARA TUZAĞI
Oyuncular: George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell, Dominic Wes
Yönetmen: Jodie Foster
KRONİK
Oyuncular: Tim Roth, Robin Bartlett, Michael Cristofer, Bitsie Tulloch, Sarah Sutherland
Yönetmen: Michel Franco
ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNDEN
Oyuncular: Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia Wasikowska, Rhys Ifans, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen
Yönetmen: James Bobin
BLİNKY BİLL: KAHRAMAN KOALA
Seslendirenler: Yekta Kopan, Elif Acehan, Ziya Kürküt
Yönetmen: Deane Taylor