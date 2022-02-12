Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sebebiyle yaşamını yitirdi. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya yola çıkan Çalık, 11 Ocak 2022’de geçirdiği trafik kazası sebebiyle yaşamını yitirdi. Çalık’ın evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Sinem Yüksel’in ise kim olduğu merak ediliyor.

Sinem Yüksel kimdir? Sinem Yüksem kaç yaşında?

Sinem Yüksel, sosyal medya hesabından Ahmet Çalık ile olan bir fotoğrafını paylaşıp “Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek” ifadeleri kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu duygusal paylaşımın ardından Sinem Yüksel’in kim olduğunu araştırmaya başladı. Sinem Yüksek hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor.