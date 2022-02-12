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Medya Sinem Yüksel kimdir? Sinem Yüksem kaç yaşında?
Medya

Sinem Yüksel kimdir? Sinem Yüksem kaç yaşında?

Ahmet Çalık'ın nişanlısı kimdir? Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın nişanlısının kim olduğu merak ediliyor. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya seyahat eden Çalık,11 Ocak 2022'de vefat etti. Peki, Sinem Yüksel kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-02-12 15:02:00 -
Sinem Yüksel kimdir? Sinem Yüksem kaç yaşında?

Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sebebiyle yaşamını yitirdi. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya yola çıkan Çalık, 11 Ocak 2022’de geçirdiği trafik kazası sebebiyle yaşamını yitirdi. Çalık’ın evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Sinem Yüksel’in ise kim olduğu merak ediliyor.

Sinem Yüksel kimdir? Sinem Yüksem kaç yaşında?

Sinem Yüksel, sosyal medya hesabından Ahmet Çalık ile olan bir fotoğrafını paylaşıp “Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek” ifadeleri kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu duygusal paylaşımın ardından Sinem Yüksel’in kim olduğunu araştırmaya başladı. Sinem Yüksek hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor.

Ahmet Çalık nişanlısı kim? Ahmet Çalık'ın düğünü ne zamandı?
Ahmet Çalık nişanlısı kim? Ahmet Çalık'ın düğünü ne zamandı?

Medya

Ahmet Çalık nişanlısı kim? Ahmet Çalık'ın düğünü ne zamandı?

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