Sinem Ünsal kimdir? Sinem Ünsal sağlık durumu nasıl?

Sinem Ünsal sağlık durumu nasıl? İzmir turnesi dönüşünde kaza geçiren Sinem Ünsal'ın sağlık durumu merak ediliyor. Sinem Ünsal'ın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Vücudunda morluk ve yaraların olduğu Ünsal'ın taburcu olduğu öğrenildi.

Sinem Ünsal kimdir?

Sinem Ünsal 21 Haziran 1993'te İzmir'de dünyaya geldi. . Azerbaycan Türkü kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ünsal, ] Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur.

Sinem Ünsal oynadığı dizi ve filmler:

Arkadaşlar İyidir

Çoban Yıldızı

Siyah Beyaz Aşk

Kızım

Mucize Doktor

Kadın

Elbet Bir Gün