Sinem Ünsal kimdir? Sinem Ünsal sağlık durumu nasıl?
Oyuncu Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi. Sinem Ünsal'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Sinem Ünsal kimdir? Sinem Ünsal oynadığı filmler:
Sinem Ünsal sağlık durumu nasıl? İzmir turnesi dönüşünde kaza geçiren Sinem Ünsal'ın sağlık durumu merak ediliyor. Sinem Ünsal'ın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Vücudunda morluk ve yaraların olduğu Ünsal'ın taburcu olduğu öğrenildi.
Sinem Ünsal kimdir?
Sinem Ünsal 21 Haziran 1993'te İzmir'de dünyaya geldi. . Azerbaycan Türkü kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ünsal, ] Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur.
Sinem Ünsal oynadığı dizi ve filmler:
Arkadaşlar İyidir
Çoban Yıldızı
Siyah Beyaz Aşk
Kızım
Mucize Doktor
Kadın
Elbet Bir Gün