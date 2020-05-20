  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya markası olma yolunda

Eğitimli genç insan kaynağına yatırım yapılacak

Albaraka’nın kurucusu vefat etti

Toparlanma başlayacak

THY’den 19 Mayıs özel uçuşu
için kalan
Sağlık

Sineklerle mücadele sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sinek ve haşere ile mücadele 24 saat hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:15:39 -
Sineklerle mücadele sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sinek ve haşere ile mücadele 24 saat hız kesmeden devam ediyor.


Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yaz aylarında vatandaşlarımızın en büyük sorunu olan sinek ve haşere sorununa müdahale etmek için 7/24 çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Lavra döneminde başladığımız ilaçlama çalışmaları yaz aylarına kadar devam edecek. Böylelikle sinek ve haşere sorununu çözerek vatandaşlarımızın yazın rahat etmesini sağlayacağız. Vatandaşımızın sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için periyodik olarak çalışmalarımız devam edecektir” ifadesine ver verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı