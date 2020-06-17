Sinek ilaçlaması devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sinek türlerine karşı ilaçlama, mahallelerde yapılan çalışmalar ile hız kesmeden devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi halk sağlığı kapsamında yaptığı çalışmaları kesintisiz şekilde sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü larvasit çalışmalarını ve uçkun (sinek türleri) ilaçlamalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik, su kanalları gibi sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Ekiplerin ilaçlama çalışması bu kez Eskibağlar, Yenibağlar, Bahçelievler, Güllük, Ömerağa, Şeker, Hoşnudiye, Şarhöyük, Esentepe, Uluönder, Sütlüce, Şirintepe, Çamlıca ve Ertuğrulgazi mahalleleri ile devam etti.

Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor. Mahalle sakinleri de gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetini ifade ediyor.