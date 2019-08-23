Sindirim sorunlarına elveda demenizi sağlayan şahane bir çay!

Kimi zaman yediklerimizden kimi zaman ise stresten dolayı sindirim sorunlarıyla karşılaşırız. Özellikle kabızlık sorunu yaşamı olumsuz etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Kabızlığa ise yol açan birçok etmen bulunur. Kabızlığın yanı sıra mide ağrısı, bulantı ve gaz sorunları da yaşıyorsanız; size şahane bir önerimiz var.

Bebek olmanız şart değil

Genellikle uyku ve gaz sorunu yaşayan bebeklere içirilen rezene çayı, sindirim sisteminiz için sandığından çok daha kıymetlidir. Bu leziz çayı içmek içinse bebek olmanıza gerek yok (!) Rezene çayını tüketmeye başladığınızda sindirim sisteminizde yaşayacağınız değişimi hızlıca fark edeceksiniz.

Rezene çayının faydaları nelerdir?

Yapılan bilimsel çalışmalar rezene çayının mide ülserini engellediğini kanıtlamıştır.

Rezene çayı düzenli tüketildiğinde kabızlık sorununu bıçak gibi keser.

Binlerce yıldır şifa için kullanılan rezene şişkinlik ve gaz sorununu da ortadan kaldırır.

Kilo vermek isteyenler de rezene çayı içebilir. Çünkü bu çay metabolizmayı hızlandırır.

Rezene çayı ayrıca ishali de keser.

Emziren anneler rezene çayı içtiklerinde sütlerinin arttığını fark edecektir.

Sindirim sistemini düzenleyen rezene çayı iştahı da düzenler.

Stresle baş etmek için düzenli ve ölçülü olarak rezene çayı içebilirsiniz.

Rezene çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler

1 su bardağı su

2 çay kaşığı rezene tohumu

Bir su bardağı suyu ocağa alın.

Kaynayan suyun içerisine rezene tohumlarını atın.

2 dakika sonra ocağı kapatın.

5 dakika kadar çayı dinlendirin.

Ardından çayınızı süzüp içebilirsiniz.

Arzu ederseniz rezene çayını bal ile tatlandırıp tüketebilirsiniz.