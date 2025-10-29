Sındırgı'ya Konteyner Kent Kuruldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlar için devletin hızlı müdahalesiyle konteyner kent kuruldu.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, konteyner kent alanında yaptığı açıklamada, depremde can kaybı yaşanmamasının ve yaralıların kısa sürede taburcu edilmesinin büyük bir sevinç kaynağı olduğunu belirtti.

TAMP DEVREDE, 100 KONTEYNER HAZIR

Pehlivan, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, deprem haberini alır almaz 25 çalışma grubunun ve ilgili bakanlık temsilcilerinin hızla toplandığını ve bölgeye intikal ettiğini söyledi.

AFAD Başkanı, "TAMP kapsamında en önemli başlıklarımızdan biri, afetin hemen akabinde hasar tespit çalışmalarının yapılması.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İlim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 250 araç, 507 personelle sahada tespitlerini yapmaya başladı" dedi.

Pehlivan, hasar tespit çalışmaları devam ederken, vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk etapta 100 konteynerin Sındırgı'ya ulaştırıldığını ve 24 saat dolmadan 10 dönümlük alanda kurulumlarının tamamlandığını duyurdu. Bu çalışmaların gece boyunca devam edeceği belirtildi.

ALTERNATİFLER SUNULUYOR, EK KONTEYNERLER YOLDA

AFAD Başkanı, depremzedelere konteynerde barınma, nakdi yardım veya nakdi kira yardımı şeklinde alternatifler sunduklarını ve geçici barınma ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılandığını ifade etti.

Bölgeye ulaştırılmak üzere 50 konteynerin daha yolda olduğunu ve ihtiyaç halinde sayının artırılabileceğini ekledi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da, deprem anından itibaren tüm kurumların saha taramalarına başladığını ve ilçe merkezinde enkaz temizleme çalışmalarına başlandığını aktardı.

Vali Ustaoğlu, kamu misafirhaneleri, okullar ve pansiyonların açık tutulduğunu, dün gece bu binalardan 82 kişinin faydalandığını belirtti.

Ayrıca, defterdarlığın 10 ekip ve 20 personelle zarar tespitine başladığını, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün ise 7 araç ve 37 personelle 337 vatandaşa psikososyal destek verdiğini kaydetti.

Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 122 hasar tespit içerikli ihbar geldiği bilgisi paylaşıldı.