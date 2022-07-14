Sındırgı ilçesinin nüfusu nasıl 34 bin kişi ile sınırlı kalır?

Müslüm Aktürk, İlk Havadis'teki yazısında, Balıkesir’in Sındırgı ilçesini anlattı.

Aktürk'ün yazısı:

Yazıma bir soru ile başlamak istiyorum:

Birçok şehre kısmet olmayan; doğal güzellik, huzur, sağlık, güvenlik, ekonomik yaşam gibi imkânlara sahip Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin nüfusu nasıl olur da, yaklaşık 34 bin kişi ile sınırlı kalır?

Sındırgı’daki güzelliklerin sayısı ilk intibaının arkasına sığınmayacak kadar çok, yani Çınarlı Yolla sınırlı değil.

Bu güzel şifalı suları ile de meşhur.

Emendere bölgesindeki 37 derece termal suyu cilt, Hisaralan bölgesindeki 98 derece su ise kas, iskelet, romatizmal hastalıklara iyi geliyor.

İsmi üstünde; Doğal Şehir.

Her taraf yemyeşil, oksijeni bol, huzurlu bir yaşam için ideal bir yerleşim yeri…

Trafik ışıkları yok.

Şehir içi toplu taşıma yok.

Kavga-gürültü, olay, aksiyon yok denecek kadar az…

Birçok ilin en fazla muzdarip olduğu hırsızlık vakalarına da pek rastlanmıyor.

Küçük bir yer olduğundan halk birbirini tanıyor. Yabancı, hal ve hareketleri şüpheli biri hemen dikkat çekiyor. Dolayısıyla hırsızlar için uygun bir yer değil Sındırgı…

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Ziyaret ettiğimiz Kaymakam Sn.Zafer Oktay, 2018 yılından beri görev yaptığı Sındırgı’nın yaşamak için Türkiye’nin en ideal ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye’nin en kapasiteli termal tesislerinden birinin Sındırgı’da olduğunu hatırlatan Kaymakam Oktay, şöyle devam etti:

“Burası farklı bir dünya. Güvenlik sorunu yok denecek kadar az, trafik ışıklarına bile gerek duyulmuyor. Sındırgı için Türkiye’nin en huzurlu ilçelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Sağlıklı tatil yapmak için tesislerimiz mevcut. İlçemizde cilt ve ağrılar için yararlı iki farklı termal suyu mevcut. Yaşam şartları birçok şehre göre daha ekonomik durumda. Özellikle kafasını dinlemek isteyen, huzurlu bir yaşamı arzu eden vatandaşlarımızı Sındırgı’ya davet ediyoruz.”

Belediye Başkanı Sn.Ekrem Yavaş ise Sındırgı’da seçimin ardından siyasi rakiplerin bir araya gelerek sohbet ettiği hoşgörü anlayışın hâkim sürdüğüne dikkat çekerek, “30’dan fazla ülke gezdim, Türkiye’de ise hemen hemen görmediğim il kalmadı. Bu gezilerim sırasında o illerin nelerle özdeşleştiğine dikkat ederim. Dikkatimi çeken projeleri, özellikleri Sındırgı’ya taşırım. Türkiye’nin tek açık halı pazarı Sındırgı’dadır. Bir ilçe için çok geniş bir alan sayılacak 11 dönüm alan üzerinde bir pazarımız var. Bu pazarda tarladan, ağaçtan yeni toplanmış sebze, meyveleri ayrıca doğal ürünleri ekonomik fiyatlarla almanız mümkün.

Termal sularımızı Sındırgı’ya ayrı bir zenginlik katıyor. Bölgenin en önemli termal tesisi ilçemiz sınırlarında yer alıyor. Doğal güzellikler içinde sağlıklı ve huzurlu bir ortamı arzu eden insanlarımızı Sındırgı’ya davet ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Diyebilirsiniz ki, “Sındırgı’nın ev sahibi olarak elbette kaymakam ve belediye başkanından ‘yoğurdumuz ekşi‘ itirafı beklenmeyebilir.“

Ama Emniyet Müdürü Sn.Tahir Demir de, Sındırgı’ya ait hep pozitif söylemlerde bulundu. Sayın Demir’le hemşehri çıktık. Sındırgı ile ilgili bir sorun yaşasaydı, en azından kendi aramızda konuşurken, “Devlet memuru olduğum için zorunlu görev yapıyorum. Aman siz yaklaşmayın” uyarısında bulunurdu.

Emniyet Müdürü Demir de, Sındırgı’nın güvenlikli bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, “Pek nadir olaya şahit oluyoruz. Burada kimse kimseye karışmaz. 4 yıldan beri Sındırgı’da görev yapıyorum, şükürler olun herhangi bir cinayet olayına rastlamadım. Küçük bir yer oluşu nedeniyle herkes birbirini tanır ve dolayısıyla kimse huzursuzluk çıkarmaya yeltenmez. Birkaç hırsızlık vakası ise Sındırgı dışından gelenler tarafından gerçekleştirildi.” dedi.

Tabii ki Sındırgı hakkında edindiğimiz izlenimler söylemlerden ibaret değil.

Biz de gezdik, gördük, yaşadık…

Sağolsun İbrahim Özcan bey çok değerli vaktini esirgemedi ve bizi görülmesi gereken yerlere götürdü.

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Mesleğimden dolayı ülkemizin güzel yerlerini ziyaret edip dolaşma fırsatım oldu.

Sındırgı için “yaşanacak favori yerler listesinde ilk sıralarda yerini alır” diyebilirim.

Doğal güzelliklere aşık, kuş cıvıltıları altında huzurlu bir yaşam sürmek isteyenler için Sındırgı’nın “ideal bir kent” olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yazımın başında sorduğum soruyu tekrar hatırlatmak istiyorum; Ender rastlanan güzelliklere sahip bir ilçenin nüfusu bu kadar mı olmalı?

İlginçtir, nüfus gittikçe azalmış. 2007 yılında yaklaşık 42 bin olan nüfus, 2021 sayımlarında 32 binlere kadar düşmüş.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 35 yıl sonra Sındırgı’nın nüfusunu arttırmayı başardıklarını ve 288 kişinin ilçelerine gelip yerleştiğini söylemişti.

Biz de araştırma aşamasındayız, bu yıl sonuna kadar Sındırgı’nın nüfusu 3 kişi daha artabilir!