  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sincar'da moloz kaldırma çalışmaları başladı
Aktüel

Sincar'da moloz kaldırma çalışmaları başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 21:40:43 -
Sincar'da moloz kaldırma çalışmaları başladı

BAĞDAT (AA) - Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulamaya konulmasının ardından Musul'a bağlı Sincar ilçesinde moloz kaldırma çalışmalarının başladığı duyuruldu.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sincar'ın merkezi ile Kantara Sincar bölgesinde yıkılmış halde bulunan binaların molozlarının kaldırılmasına yönelik çalışmaların başladığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Sincar'ı ele geçirmesinin ardından, ilçede altyapıyı ve halka ait mülkleri tahrip etmiş, daha sonra ilçe terör örgütü PKK'nın kontrolüne geçmişti.

Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı.

Irak merkezi yönetimine bağlı iki polis tugayı da 3 gün önce Sincar'a yerleşmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Erdoğan Arınç ile yollarını tamamen ayırdı"

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya tahliye çağrısına gösterdiği sert tepkiyle Bülent Arınç ile yol..
Olay iddia! Melih Gökçek fena bombaladı: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”
Siyaset

Olay iddia! Melih Gökçek fena bombaladı: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Gökçek, "45 mil..
Avrupa ülkesi Ermenistan’a söz verdi! Açıklamaları ise olay oldu: Orası Azerbaycan'ın
Dünya

Avrupa ülkesi Ermenistan’a söz verdi! Açıklamaları ise olay oldu: Orası Azerbaycan'ın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından adeta çark etti.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay