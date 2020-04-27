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Aktüel

Sincan’da PTT önünde kuyruk oluştu

Ankara’nın Sincan ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu.

2020-04-27 17:34:41 -
Sincan’da PTT önünde kuyruk oluştu

Ankara’nın Sincan ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu.


Korona virüs nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Ankara’nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi’nde PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kuyrukta sosyal mesafe hiçe sayıldı. Kuyrukta bekleyenler arasında tartışmalar da yaşandı.

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