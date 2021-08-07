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Eğitim Sınavsız yurt dışında üniversite okunur mu? Sınavsız üniversite için ne yapılır?
Eğitim

Sınavsız yurt dışında üniversite okunur mu? Sınavsız üniversite için ne yapılır?

Yurt dışında sınavsız üniversite okuma şartları nelerdir? Üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. Tercih işlemleri ise 5-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Üniversite sınavında yeterli puan almayanlar ya da hedefleri yurt dışında bir okul okumak olanlar şartları başvuru tarihlerini ve ücretleri merak ediyor. Peki, yurt dışında üniversite okumak için ne yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-08-07 11:49:00 -
Sınavsız yurt dışında üniversite okunur mu? Sınavsız üniversite için ne yapılır?

Üniversite sınavı haziran ayının son haftasında yapıldı. Sonuçlar ise 28 Temmuz’da ilan edildi. Adaylar tercih işlemlerine 5 Ağustos’ta başladı. Tercihler 20 Temmuz 23.59’da sona erecek. Üniversite eğitimini yurt dışında sürdürmek isteyenler ise ne yapmaları gerektiğini, nereden nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor. Peki, yurt dışında kimler üniversite okuyabilir?

Sınavsız yurt dışında üniversite okunur mu? Sınavsız üniversite için ne yapılır?

Yurt dışında üniversiteler sınavsız öğrenci kabul ediyor. Öğrencinin başarı puanı, İngilizce biliyor olması son derece önemli. Balkanlarda bulunan bazı üniversiteler de ise Türkçe eğitim söz konusu.

Yurt dışında üniversite eğitimi almak isteyenlerin öncelikle bu konuda yetkili eğitim danışmanlığı şirketleriyle görüşmesi son derece önemli.

Öğrenciler yurt dışı eğitimi için sene boyunca istedikleri tarihlerde başvuru yapabilir. Öğrencinin söz konusu üniversiteye kabul edildiğine ilişkin belge ve öğrenci vizesi gibi işlemler yaklaşık 8-10 hafta sürüyor. Adaylar başvuru yaptıktan sonra bu süreyi bekledikten sonra okullarına gidebilir.

Öğrencinin TOELF ve IELTS sınav skorlarının yurtdışında üniversiteden üniversiteye değişmek ile birlikte genel olarak üniversiteler TOEFL için 60-80, IELTS için 5,5-6,5 sınav sonucu istiyorlar.

Yurt dışı eğitim maliyeti ise ülkeye, şehre ve bölüme göre farklılık gösteriyor. Avrupa'da eğitim yıllık 8 bin dolar ile 40 bin dolar arasında değişiyor. Amerika'da yıllık eğitim masrafı ise 15 bin ile 50 bir dolar arasında değişiyor. Çin'de eğitim masrafı yıllık 8 ila 15 bin dolar arasında değişiyor. Ukrayna'da ise bölümlere göre farklılık gösterse de senelik 2 bin dolardan başlayan ödemelerle üniversite okunabiliyor.

 

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