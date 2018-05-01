Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sınavsız şartsız 15 bin 400 personel alınacak

İş arayanlara müjdeli haber geldi. Devlet, 15 ilde 15 bin 418 kişiye sınav şartı aranmaksızın kurayla iş verecek.

01 Mayıs 2018 Salı 11:49
Sınavsız şartsız 15 bin 400 personel alınacak

İşçi ve işveren arasındaki en büyük aracı kurum olan Türkiye İş Kurumu (İşkur) ise, işsizliğin yoğun olduğu dönem veya yerlerde Toplum Yararına Program kapsamında geçici işçi istihdam ediyor. İşçiler ise sınavsız olarak noter kurasıyla belirleniyor.

PARK, BAHÇE İŞLERİ

Halihazırda program kapsamında 15 ilde 15 bin 418 işçi aranıyor. Programın amacı, özellikle iş bulmakta zorluk çeken işsizlere yılın belli bir döneminde destek olmak. Bu yolla alınan işçiler çevre temizliği, altyapı yenileme, okul bakım onarımı, park düzenleme, dere ıslahı, restorasyon ve ağaçlandırma alanlarında çalıştırılıyor.



ASGARİ ÜCRETLE

Programa katılmak için; İşkur'a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak ve açıköğretim hariç öğrenci olmamak gerekiyor. Uzun süre işsiz kalan 35 yaş üstü kişilere öncelik sağlanacak programda, çalışma süresi 9 aya kadar sürüyor. İşçilere 1603 lira yani asgari ücret veriliyor. Ayrıca vergi ve primleri devlet karşılıyor.

DİKKAT! SON 4 GÜN

Programa başvurular İşkur'un ‘esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubelerinden yapılıyor. Şu anada yayında olan ilanlara başvurmak için son gün 4 Mayıs. Daha önce Toplum Yararına Program'dan yararlanmış ancak şu an işsiz olan biri tekrar başvuru yapabiliyor. Ancak daha önceki katılımın üzerinden en az 3 ay geçmesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:49
  1. personel alımı
  2. Türkiye İş Kurumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den CHP açıklaması! 'Sabırları taşırdı'
    1. Bahçeli'den CHP açıklaması! 'Sabırları..
    2. Artvin'de korku dolu anlar! Boğa..
    3. 24 Haziran için ilk adaylık başvurusu..
    4. KİPTAŞ’ın ucuz ev hamlesi sürecek
    5. Kamalak’tan polise suç duyurusu
    6. Elon Musk'a ağır darbe! Görevden..
    7. Nevşin Mengü algı yapmaya çalıştı,..
    8. ABD Suriye’de kaybetti! Dengesi fena..
    9. Emniyet açıkladı: Çok sayıda gözaltı var
    10. 12 milyon konut sahibi heyecanlı! İmar..
    11. Takımda kalıyor mu? Fenerbahçe'den..
    12. Bekir Coşkun'dan skandal 1 Mayıs..
    13. Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye görüşmesi
    14. Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    15. MÜSİAD’ın SAMEKSİ 0.9 artışla 53.7’ye..
    16. Babet ayakkabı giyenler dikkat!
    17. IKEA Kartal mağazası 4 Mayıs’ta açılıyor
    18. Seçim öncesi Gülen’in gözden kaçan..
    19. Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması:..
    20. Isparta'da şenliği fırsat bilen..
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı