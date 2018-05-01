Sınavsız şartsız 15 bin 400 personel alınacak

İşçi ve işveren arasındaki en büyük aracı kurum olan Türkiye İş Kurumu (İşkur) ise, işsizliğin yoğun olduğu dönem veya yerlerde Toplum Yararına Program kapsamında geçici işçi istihdam ediyor. İşçiler ise sınavsız olarak noter kurasıyla belirleniyor.



PARK, BAHÇE İŞLERİ



Halihazırda program kapsamında 15 ilde 15 bin 418 işçi aranıyor. Programın amacı, özellikle iş bulmakta zorluk çeken işsizlere yılın belli bir döneminde destek olmak. Bu yolla alınan işçiler çevre temizliği, altyapı yenileme, okul bakım onarımı, park düzenleme, dere ıslahı, restorasyon ve ağaçlandırma alanlarında çalıştırılıyor.







ASGARİ ÜCRETLE



Programa katılmak için; İşkur'a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak ve açıköğretim hariç öğrenci olmamak gerekiyor. Uzun süre işsiz kalan 35 yaş üstü kişilere öncelik sağlanacak programda, çalışma süresi 9 aya kadar sürüyor. İşçilere 1603 lira yani asgari ücret veriliyor. Ayrıca vergi ve primleri devlet karşılıyor.



DİKKAT! SON 4 GÜN



Programa başvurular İşkur'un ‘esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubelerinden yapılıyor. Şu anada yayında olan ilanlara başvurmak için son gün 4 Mayıs. Daha önce Toplum Yararına Program'dan yararlanmış ancak şu an işsiz olan biri tekrar başvuru yapabiliyor. Ancak daha önceki katılımın üzerinden en az 3 ay geçmesi gerekiyor.