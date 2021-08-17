Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman?
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları | Lisans ya da önlisans mezunları Anadolu Üniversitesi, AUZEF ve ATA AÖF’de sınavsız ikinci üniversite eğitimi alabiliyor. Sınavsız ikinci üniversite okumak isteyenler ise kayıtların ne zaman nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İkinci üniversite kayıtları başladı mı?
AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri | Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi AUZEF ve ATA AÖF; önlisans ya da lisans mezunlarına sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. Peki, ikinci üniversite kayıtları başladı mı?
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman?
Anadolu Üniversite'si ikinci üniversite kayıtları henüz başlamadı. Geçen yıl kayıt işlemleri 31 Ağustos'ta başlamıştı. Lisans mezunları lisans, önlisans mezunları ise 2 yıllık bölüm tercihinde bulunabiliyor.
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'de ikinci üniversite imkanı sağlıyor. Adaylar sınava girmeden ikinci üniversiteye kayıt yaptırabiliyor. AUZEF ikinci üniversite kayıtları 16 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında online olarak alınacak.
AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi de ikinci üniversite imkanı sağlıyor. ATA AÖF ikinci üniversite ön kayıt işlemleri 01.06.2021 ile 03.10.2021 tarihleri arasında yapılacak.
İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÖN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ