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Eğitim Sınavlar iptal olacak mı? MEB sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

Sınavlar iptal olacak mı? MEB sınavları ne zaman yapılacak?

Sınavlar iptal mi olacak? 2021 Lise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak? Yüz yüze okul sınavları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda... MEB Bakanı Ziya Selçuk "Sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 22:30:00 -
Sınavlar iptal olacak mı? MEB sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan son kararda koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Mayıs itibarıyla düzenlenmesi planlanan ilkokul, ortaokul ve lise sınavlarının ertelendiği duyuruldu. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci "İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor.

MEB sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu. Sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasını yaptı. Bakan Selçuk "YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değildir" dedi.

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