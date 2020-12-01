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Eğitim Sınavlar ertelenecek mi?
Eğitim

Sınavlar ertelenecek mi?

6 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan ALES sınavı başta olmak üzere hafta sonu sokağa çıkma yasağının alınması ile ÖSYM tarafından yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlar ne olacak? Sınavlar ertelenecek mi? İptal mi olacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 00:06:00 -
Sınavlar ertelenecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'yi derinden etkileyen yeni kısıtlamalarla ilgili alınan kararları açıkladı. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen konulardan biri de sınavların ertelenip ertlenmediği ve nasıl yapılacağı merak ediliyor.

Sınavlar ertelenecek mi?

ÖSYM'den ve MEB'den konuya ilişkin herhangi bir iptal haberi gelmiş değil. Kabine toplantısında da konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Sokağa çıkma kısıtlaması tüm hafta sonunu kapsayacak şekilde genişletilirken 6 Aralık tarihinde yapılacak ALES ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Sınavın istisna tutulacağı ya da ertelenmesi ile ilgili hususun açıklanacak genelgede ya da bakanlığın açıklaması ile netleşmesi bekleniyor.

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