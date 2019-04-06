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Seçim 2019 Sayfası

Sınava kalem yerine mermiyle geldi

Samsun'da 22 yaşında bir genç açık öğretim sınavına cebinde mermiyle geldi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 15:57
Sınava kalem yerine mermiyle geldi

Samsun’un Bafra ilçesinde açık öğretim sınavına cebinde tabanca mermisiyle gelen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emirefendi Mahallesi'nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'na açık öğretim sınavına girmek için gelen Yusuf K.(22), görevli polislerin şüphelenmesi üzerine yapılan aramada üzerinden 3 adet tabanca mermisi çıktı. Yusuf K., Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 15:57
  1. Samsun
  2. İmam Hatip Ortaokulu
  3. Asayiş Büro
  4. açık öğretim sınavı

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