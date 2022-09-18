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Yerel Sınava girecek adayların imdatlarına polis yetişti!
Yerel

Sınava girecek adayların imdatlarına polis yetişti!

Van’da polis ekipleri, kimliğini unutan 2 vatandaşa yardımcı olarak sınava girmelerini sağlandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 23:32:00 -
Sınava girecek adayların imdatlarına polis yetişti!

Van’da polis ekipleri, kimliğini unutan 2 vatandaşa yardımcı olarak sınava girmelerini sağlandı.

Eylül 2022 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı (KPSS) sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 2 oturumda 61 okulda 343 personel görevlendirildi. Sınav günü trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda 14 ekip ile gerekli tedbirler alındı.

Polisler sınava yetiştirdi

Görevli ekipler, il genelinde sınava yetişmeye çalışan ve kimliğini unutan 2 vatandaşa yardımcı olunarak sınava girmelerini sağladı.

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