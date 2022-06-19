Sınava geç kalanların imdadına zabıta ekipleri yetişti

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında adeta teyakkuza geçti. Sınav öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Zabıta Müdürü Zafer Uyar’ın koordinesinde cumartesi günü TYT ve bugün yapılan AYT sınavında adeta nöbet tuttu. Çayırova’da 15 okulda gerçekleşen YKS sınava öncesi alarma geçen ekipler, 2’si motorize 8 kişilik ekiple sabah saat 7.30’dan 13.00’de kadar sınav merkezleri çevresinde ring yaparak, geç kalan öğrencileri sınava yetiştirdi, durakta bekleyenler öğrencileri okula taşıdı, sınav merkezleri çevresinde önlemler aldı.

Okul çevreleri, cadde ve duraklarda sürekli ring halinde gezen zabıta ekipleri, sınava geç kalan öğrencileri okullara yetiştirirken, durakta otobüs bekleyen adayları da okullara taşıdı. Eksik evrak ya da sınav kağıdı çıktısı almayı unutanları belediyeden çıktı alıp yeniden sınav merkezine bırakan zabıta ekipleri, sınav saati boyunca okul çevresinde denetimlerde bulundu, korna çalanları ve gürültü yapanları da uyardı.

Öte yandan, Çayırova Belediyesi Vefa Destek ekipleri de, okul önlerine sınav öncesi çadır kurarak, öğrencilere ve yakınlarına iki gün sınav süresi boyunca çay, su ve kolonya ikramında bulundu.