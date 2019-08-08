Sınav sorularını önceden alan FETÖ sanığı hakim karşısında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavı sorularını önceden aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, ihraç komiser yardımcısı sanık Mehmet Çetin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığa, 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınav sorularının çalınarak örgüt mensuplarına dağıtıldığını, bu sınava girenlerin genelde örgüt evlerinde sınava hazırlandıklarını, soruları A4, flaş bellek ya da sinevizyondan gösterilmek suretiyle aldıklarını hatırlattı.

2007 yılında girdiği sınavda 52 puan almasına rağmen 2010 yılında aynı sınavda 90'ın üzerinde puan aldığı, daha sonra iptal edilen 13 sınav sorusunu doğru olarak cevaplandırdığı, örgüt mensuplarıyla cevap anahtarının aynı olduğu hatırlatılan sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme başkanının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ele geçirilen ve örgüte teslimiyeti, bağlılığı ve sadakati üst seviyede olan örgüt mensuplarını ifade eden "A4" kodu ile fişlendiğini hatırlatması üzerine sanık Çetin, örgütün sohbetlerine katılmadığını ve haberdar olmadığı bu fişlemeyi kabul etmediğini söyledi.

Daha önce de aynı örgüt kapsamında bu mahkemede "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanarak ceza aldığını ve kararın istinaf sürecinde olduğunu anımsatan sanık, şu anda yargılandığı dava nedeniyle 6 aydır tutuklu olduğunu ve ailesiyle mağdur olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanığın tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.