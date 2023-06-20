  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya için tehlikeli bomba iddia! Gizli bilgi verdiler: Sadece 20 bin tane kaldı! İddiası sonrası harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle tebrik etti: Gözlerinden öperim

İzmir'deki kan donduran cinayetin katil zanlısı yakalandı! Perde arkasından gayr-i meşru ilişkiler sarmalı çıktı

Fuhuş evleri ne zaman engellenecek?

Akaryakıtın litre fiyatı! Araç sahipleri: Motorinin fiyatı 24 lira, Motorine zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları

İYİ Parti'den bomba itiraf: Bize zarar verdiler!

Kurbanlık alacaklar aman dikkat! Kurban ibadetiyle ilgili işte bilinmesi gereken detaylar belli oldu

Abdüllatif Şener: Kafa bulmak için söyledim

Yaptığı onca şey yanına kar kaldı! Kazadan sonra çevresindeklere dehşet saçan zanlı serbest kaldı

Asgari ücrette flaş gelişme! Türk İş Başkanı'ndan açıklama geldi...
Gündem Sınav sorularını çalarak komiser olan FETÖ'cülere operasyon
Gündem

Sınav sorularını çalarak komiser olan FETÖ'cülere operasyon

Yeniakit Publisher
2023-06-20 08:59:00 - 2023-06-20 09:04:26
Sınav sorularını çalarak komiser olan FETÖ'cülere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2008'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

Ekrem'in FETÖ sevgisi gündem oldu
Ekrem'in FETÖ sevgisi gündem oldu

Sosyal Medya

Ekrem'in FETÖ sevgisi gündem oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ'ye eş zamanlı operasyonlar
FETÖ'ye eş zamanlı operasyonlar

Yerel

FETÖ'ye eş zamanlı operasyonlar

FETÖ'den aranıyorlardı! Yelkenli ile kaçarken yakalandılar
FETÖ'den aranıyorlardı! Yelkenli ile kaçarken yakalandılar

Yerel

FETÖ'den aranıyorlardı! Yelkenli ile kaçarken yakalandılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23