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Eğitim Sınav soruları sızdırılmıştı: Süleyman Demirel Üniversitesi'nden yaşanan skandalla ilgili flaş açıklama
Eğitim

Sınav soruları sızdırılmıştı: Süleyman Demirel Üniversitesi'nden yaşanan skandalla ilgili flaş açıklama

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Sınav soruları sızdırılmıştı: Süleyman Demirel Üniversitesi'nden yaşanan skandalla ilgili flaş açıklama

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşanan skandal sonrası SDÜ Rektörlüğü’nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Isparta’daki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi’nde dönem 3 yıl sonu teorik sınavına ait soruların rüşvet karşılığında sızdırıldığı iddiası üzerine sınav iptal edilerek yenilendi. SDÜ Rektörlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adli makamlarca yürütülen soruşturma ile üniversitemizce yürütülen disiplin süreci birbirinden tamamen bağımsız ve farklı mekanizmalarla işlemektedir" denildi.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 3 yıl sonu teorik sınavı sorularının öğrenci ve bir akademisyen tarafından para karşılığı sızdırıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılırken, iptal edilen sınav 3 Temmuz Cuma günü yeniden yapıldı.

 

"Usulsüzlük şüphesi taşıyan işlemler adli makamlara bildirildi"

SDÜ Rektörlüğü’nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Tıp Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen geçmiş dönem sınav süreçlerine ilişkin ulaşılan birtakım bulgular ve gelen ihbarlar üzerine rektörlükçe ivedilikle inceleme başlatıldığı, yürütülen idari inceleme sonucunda sınav güvenliğini tehlikeye düşüren ve usulsüzlük şüphesi taşıyan işlemlerin varlığı tespit edildiği ve konunun 16 Nisan 2026 tarihinde adli makamlara intikal ettirildiği belirtildi.

 

"Yeni sınav üst düzey güvenlik önlemleri altında yapıldı"

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülen adli tahkikat ve teknik süreçler kapsamında iddiaların titizlikle araştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Üniversitemiz, sınav süreçlerindeki güven ve fırsat eşitliğini korumak adına, usulsüzlük şüphesi taşıyan sınavı iptal etmiştir. Telafi kapsamında, 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen sınavlar, üniversitemizin aldığı üst düzey güvenlik tedbirleri altında sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Hâlihazırda, adli makamlarca yürütülen soruşturma ile Üniversitemizce yürütülen disiplin süreci birbirinden tamamen bağımsız ve farklı mekanizmalarla işlemektedir. İdari disiplin işlemlerimiz, yürürlükteki mevzuat ve ilgili kanun hükümleri çerçevesinde, adli sürecin sonucundan bağımsız olarak objektif bir şekilde yürütülmektedir" denildi.

 

"Takipçisi olacağız"

Açıklamada adli ve idari mercilerin yürüttüğü süreçlerin sonucuna kadar konunun her boyutuyla takipçisi olunacağı, akademik kültüre ve kurum itibarına zarar verebilecek hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceği bildirildi.

 

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